Calcio, Seconda Categoria. Domenica tra sosta, campionato e coppa

Sarà una domenica dai sapori variegati in Seconda Categoria.

Il girone B osserverà un turno di riposo, ma il Plodio sarà comunque in campo per la partita di Coppa in casa del Cisano.

Pronostico tutto per la squadra di Porcella dopo il 3-0 dell’andata.

La squadra del presidente Raimondo salterà quindi il proprio incontro di campionato con la Golfodianese. Nel pomeriggio le gare valide per la prima giornata di ritorno del girone A saranno Vallecrosia - Villanovese, Pietra U21, Praese U21, Real Santo Stefano, San Bartolomeo e Bordighera - Riva Ligure.