Calciomercato. Ecco la conferma, dal Novara arriva Manlio di Masi

In vista dell’inizio del campionato il Ligorna cala il colpo di mercato. Dopo l’arrivo di Damonte, Caruso, Gualtieri, Mancini e Dellepiane arriva in Biancoblù il centrocampista Manlio Di Masi, uno dei gioielli del Novara promosso in Serie C durante la passata stagione.





Classe 2000 e nativo di Salerno, Di Masi ha completato il suo percorso giovanile tra ChievoVerona, Spezia e Foggia, vestendo poi la maglia dei pugliesi tra Serie D e Serie C. Poi, nel 2021, la chiamata del Novara di Mister Marchionni con cui conquista la Serie C al termine di un campionato con un ruolo da protagonista: 35 presenze e 5 goal per lui nel Girone A, con anche due presenze in Coppa Italia e tre presenze nella Poule Scudetto di Serie D.





Queste le prime parole di Di Masi in Biancoblù: «È cominciato tutto un paio di mesi fa quando il Direttore mi ha contattato. Ero molto felice perché l'interessamento di una squadra come il Ligorna è sempre importante. Dopo una lunga trattativa abbiamo concluso l'accordo e sono molto contento. Il Ligorna è una società storica, ho sempre vissuto in città grandi e sono abituato. Come ruolo mi adatto a tutto: posso fare mezzala, il quinto, il centrocampista e anche il difensore se vuole il Mister. Ho già parlato con lui, me ne avevano parlato molto bene e il modulo è il 3-5-2, un modulo che mi piace molto. Ho voglia di dare il massimo e di ripagare la fiducia che mi è stata data. L'obiettivo è di ripetere quanto fatto l'anno scorso, se non di più, mentre per quanto riguarda gli obiettivi di squadra l'obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile».





Un grande in bocca al lupo a Di Masi per questa nuova avventura con i nostri colori, nella speranza di un campionato tanto soddisfacente per la squadra quanto dal punto di vista individuale.