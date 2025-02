Calcio, Prima Categoria A. Baia Alassio e Golfodianese si giocano il primato

Sarà il solito menu ricco quello proposto come ogni fine settimana da parte del girone A di Prima Categoria.

In primis attenzione allo scontro diretto per il primato tra Baia Alassio e Golfodianese: in caso di vittoria per le vespe potrebbe prospettarsi il primo tentativo di fuga.

Camporosso e Cengio saranno spettatori interessati, nella doppia trasferta con Mallare e Dego.

Impegni lontano dal campo amico anche per Andora e San Filippo Neri, pronte al viaggio verso ponente tra le mura dell’Oneglia e dell’Ospedaletti.

Gara importante infine per la fascia medio-bassa all’Oliva, tra Borghetto e Vadino.