Il 25 agosto le strade pietresi si tingono di biancoceleste: arriva la notte bianca a firma Pietra Ligure

Giovedì 25 agosto piazza San Nicolò si tingerà dei colori della squadra di calcio della città. A partire dalle ore 19.00 andrà infatti in scena "Notte Biancoceleste show", una serata speciale che celebrerà una volta di più l'unione tra l'A.S.D. Pietra Ligure 1956 e le attività commerciali pietresi.

L'evento, nato dalla sinergia tra il club calcistico, l'amministrazione comunale e le associazioni "Facciamo Centro", "Ristoratori Pietresi e della Val Maremola" e "Pietra Levante", prenderà il via con la sfilata delle leve del settore giovanile dell'A.S.D. Pietra Ligure 1956, accompagnata dalle note della street band, che culminerà con l'arrivo nella centralissima piazza pietrese dove ogni squadra sarà presentata al pubblico.

Alle 21,00 invece, sarà la prima squadra a salire sul palco in pietra per la presentazione ufficiale in vista della nuova stagione agonistica.

A condurre e animare la serata Gianni Rossi che, al termine della presentazione delle squadre, garantirà il divertimento con il suo spettacolo musicale.

In piazza, a sottolineare la valenza fortemente educativa e formativa dello sport, ci sarà anche l’Infopoint dell’Università degli Studi di Genova che, già a partire dal pomeriggio, incontrerà i giovani per fornire informazioni riguardanti corsi di laurea, servizi agli studenti, costi, agevolazioni, novità e opportunità, mettendo a disposizione materiale informativo e offrendo assistenza in fase di pre-immatricolazione per l'anno accademico 2022/2023.

"Siamo molto contenti di condividere questo speciale evento di presentazione delle leve del settore giovanile e della prima squadra del Pietra Ligure. Sarà una bella serata piena di allegria e divertimento, dedicata alla gioia del fare sport e alla sua importante valenza sociale – commentano all’unisono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore allo Sport Daniele Rembado – Crediamo molto nei valori che lo sport sa esprimere e un evento come quello di giovedì sera mette in luce lo stretto legame che c’è tra la città e le sue attività produttive e la società sportiva, un connubio storico a supporto della valenza educativa e formativa dello sport che, come amministrazione, siamo felici di sostenere".

"Insieme alle attività produttive pietresi, siamo scesi in campo più che volentieri, quindi, per sostenere quello che è un vero e proprio valore aggiunto fondamentale per la crescita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, soprattutto adesso in cui, dopo i due lunghi anni di forzato individualismo dettato dalle limitazioni anti Covid, è più che mai necessario, per loro, riappropriarsi di una sana dimensione di socialità e di comunità" concludono il sindaco e l'assessore.

"Per noi sarà una serata speciale e per questo vogliamo ringraziare in primis l'amministrazione comunale, che ci supporta quotidianamente nella nostra attività, e le associazioni dei commercianti e dei ristoratori che non hanno esitato a collaborare con noi per l'organizzazione dell'evento e al nostro main sponsor FC Group che ci accompagna con Fondocasa e We Unit - dichiara Claudio Faggiano, presidente dell'A.S.D. Pietra Ligure 1956 - Sentiamo forte il supporto della città e per noi non è poco, è un qualcosa che ci stimola ulteriormente a dare il massimo giorno dopo giorno. Non vediamo l'ora di scendere in piazza con i nostri ragazzi, dai più piccoli fino alla Prima Squadra".