Volley, Serie C. Nuova conferma in casa VBC Savona: resta il palleggiatore Alex Piana

La Serie C scalpita per tornare ad allenarsi, ma intanto proseguono le riconferme. Ci sarà ancora Alex Piana, il palleggio classe 1988 ha confermato la sua permanenza al VBC Savona.

“Sono felice di restare” – conferma Piana – “Specialmente per l’entusiasmo e il trattamento che mi ha riservato la vicepresidente Giaccardi. Quando ti fanno sentire a casa non puoi che dire sì ad una proposta di rinnovo. Sono certo che ci divertiremo e che ci toglieremo delle soddisfazioni, l’arrivo dei due nuovi allenatori, che ho già conosciuto in passato, e dei nuovi innesti ci daranno quella spinta in più per dare del filo da torcere ad ogni avversario.”