Volley, Serie C. La VBC Savona prosegue nelle conferme: resta il centrale Alessio Cosa

Prosegue l’allestimento della rosa della prima squadra del VBC Savona e anche quest’oggi è la volta di un’importante conferma. Si tratta di Alessio Cosa, centrale classe 1998, che ha deciso di confermare la sua presenza anche per il prossimo campionato di Serie C:



“Ho sposato di nuovo il progetto biancorosso per la passione e la tenacia dimostrata dalla vicepresidente Giaccardi, che è sempre stata la nostra prima tifosa in partita e in allenamento. Con l'arrivo dei nuovi acquisti, la squadra sembra pronta e desiderosa di fare una buona stagione, ce la metteremo tutta.”