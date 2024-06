Volley, Torfeo delle Regioni 2024: ufficializzate le rappresentative Liguri per la kermesse di Corigliano Calabro

Ultimo raduno per le rappresentative regionali FIPAV Liguria in partenza per il Trofeo delle Regioni-Aequilibrium Cup in programma a Corigliano-Rossano Calabro da venerdì 23 a domenica 28 giugno.



Entrambe le rappresentative hanno partecipato al Trofeo “Summer Volley – Acqui Terme”.

Ottimo il comportamento dei ragazzi guidati dal selezionatore regionale Michele Totire e dal suo secondo Matteo Marescotti che hanno conquistato un’ottimo quinto posto nella categoria under 19.

Buona prova anche per le ragazze guidate dal selezionatore regionale Luca Parodi e dal suo secondo Massimo Pusceddu che non sono riuscite però a superare le qualificazioni piazzandosi alla fine a metà classifica nella categoria under 18.



Ecco le convocate e i convocati per il Trofeo delle Regioni, ufficializzate al termine del torneo di Acqui Terme.

FEMMINILE. Aldovardi Beatrice (Lunezia), Allegranza Serena (Normac Vgp), Cella Luna (Pallavolo Futura), Cernopischi Nicoletta (Vbc Amis Chiavari), Magalotti Elisa (Cus Genova), Mascheroni Sara (Imperia Volley), Medone Gaia (Normac Vgp), Orlandi Elisa (Imperia Volley), Pagani Anna (Albisola), Pisani Elisa (Finalmaremola), Romano Sofia (Normac Vgp), Timineri Michelle (Don Bosco), Vernazza Anna (Normac Vgp) e Volpe Sofia (Cffs Cogoleto).

MASCHILE: Andrea Gandolfi (Colombo Volley), Carlo Adesso (Futura Avis Ceparana), Christian Portello (Colombo Volley), Pietro Carrera (Imperia Volley), Samuele Molinari (Colombo Volley), Niccolò Franchi (Alassio Volley), Lorenzo Corradi (Colombo Volley), Gabriele Calcagno (Pol. Sant’Antonio), Matteo Bontempo (Colombo Volley), Luca Girelli (Abc Volley Santo Stefano), Samuele Ajmar (Colombo Volley), Matteo Pirovano (Alassio Volley), Riccardo Borrelli (V.T. Finale) e Francesco Poggi (Colombo Volley).