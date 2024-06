Carcare domina il campionato di Terza Divisione. Vince lo scudetto e la promozione in Seconda

Un altro successo corona la società valbormidese con la conquista dello scudetto di terza divisione femminile e la conseguente aggiudicazione della seconda divisione da parte della Pallavolo Carcare.

Il gruppo delle ragazze dopo aver superato nella prima gara le avversarie del Diano con un 3 a 0, accedono quindi alla finale che le vede opposte all’indomita Imperia.

La gara si preannuncia subito di difficile approccio per le ragazze di Elisa Torresan e Natan Arcidiacono che non riescono ad alzare la china e conducono i primi due set non certamente col loro abituale standard di gioco, tanto da lasciare all’Imperia la conquista dei due set sui tre necessari per il superamento della gara. Quando già l’Imperia aveva praticamente messo lo scudetto al sicuro, arriva la svolta: il Carcare incitato all’inverosimile dai propri sostenitori giunti a Loano in maniera massiccia, trova l’energia per reagire e lo fa nel migliore dei modi allibendo le avversarie ormai prone dagli attacchi bianco rossi e vincono con uno spettacolare 3 a 2 e si accaparrano lo scudetto.

Una insperata ma meritata vittoria corona le ragazze di Carcare che portano in valle il loro scudetto e la soddisfazione di aver dimostrato dignità e capacità in una difficile gara resa ancor di più difficile per l’iniziale svantaggio – commenta il Presidente Lorenzo – questo è un gruppo che è ben cresciuto sotto la guida di Elisa TORRESAN e Natan ARCIDIACONO e conquistano il secondo scudetto della stagione (under 13 e terza divisione) questa vittoria attesta ulteriormente la capacità reattiva del gruppo e la buona regia della panchina. Oggi possiamo dire che abbiamo costruito un ottimo settore giovanile e questo è il nostro punto di partenza.