Volley. Dopo vent'anni è tornato a Carcare il Torneo "Sotto i Platani"

iornata speciale per la città di Carcare che il 2 Giugno è stata “invasa” da poco più di 300 bambini dai 5 ai 10 anni in occasione della finale del tour Scipione della FIPAV Liguria Ponente.

In questa ultima tappa, la Pallavolo Carcare ha rispolverato un indimenticabile evento che ha caratterizzato il mondo del Volley a Carcare cioè il torneo “SOTTO I PLATANI” in auge tra fine anni 90 e 2000.

Sono stati allestiti ben 19 campi di gara, un esercito formato da 35 collaboratori, 14 società partecipanti ed i protagonisti cioè i bambini che con i vari colori delle loro magliette hanno variopinto la città di Carcare, il tutto sotto il coordinamento e la super visione della responsabile del settore S3 Irene PERSICO.

In parallelo all’evento c’è stata un momento di solidarietà ovvero la donazione di due reti di pallavolo e di palloni messi a disposizione dal comitato FIPAV Liguria Ponente, mentre la società della Pallavolo Carcare ha donato completi da gioco destinati all’Institut Catholique Manuela di Blolèquin in Costa d’Avorio, gestito da Padre Leopold che si occupa della scuola.

Abbiamo aderito con vero piacere a questo progetto da anni seguito dalla famiglia Irger – commenta Michele LORENZO presidente della società bianco rossa – l’iniziativa è stata favorevolmente accolta dal nostro direttivo e soprattutto dai nostri piccoli atleti che hanno voluto partecipare a questa raccolta.

Per quanto riguarda il torneo “SOTTO I PLATANI” è stato un evento di indubbio valore – commenta il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri – in quanto riporta alla memoria degli allora pallavolisti i primi approcci con la pallavolo ed ho incontarto molti di loro che si raccontavano con entusiasmo e nostalgia. Come amministrazione comunale abbiamo ben accettato di offrire la nostra piazza per l’organizzazione di questo evento e Carcare ancora una volta si dimostra all’altezza di coordinare varie entità del territorio in perfetta armonia; in questa occasione la Proloco, i commercianti, il gruppo musicale del nostro liceo e la Pallavolo Carcare. E’ stato bello vedere tanta gente e soprattutto tanti bambini che si sono veramente divertiti, allietati anche da momenti di spettacolo di magia e buona musica. L’amministrazione comunale – conclude il Sindaco – sarà sempre pronta a collaborare con queste iniziative che valorizzano il nostro territorio.