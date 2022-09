Calcio, Ceriale: sabato 10 settembre il workshop con i tecnici Diego Longo e Amedeo Di LAtte

Continuano i workshop dedicati ai tecnici, incontri creati per condividere sapere ed esperienza e per apprendere dai più grandi professionisti tecniche e conoscenze da applicare sul nostro territorio.

Il secondo appuntamento di questo format vedrà ospite al Merlo Mister Diego Longo.

La carriera di Diego Longo come allenatore

Originario di Genova, inizia il suo cammino in panchina allenando le giovanili di alcune società del genovese come la Sammargheritese e il Pontedecimo. Nel 2005 si sposta in Romania al Rapid Bucarest e nel 2020 viene nominato allenatore in seconda della Dinamo Kiev. Nella passata stagione è diventato primo allenatore del Kukesi, squadra che milita nel massimo campionato albanese.

Il workshop a Ceriale

Sabato 10 settembre a partite dalle 9.30 i tecnici e gli addetti ai lavori del territorio potranno prendere parte al suo training dal titolo “Master of my fate – un metodo funzionale per decidere il gioco” il moderatore della giornata sarà, come di consueto Davide Brunello e avremmo il piacere di avere con noi anche Mister Amedeo Di Latte, anch’egli nello staff tecnico di Mister Longo al Kukesi.