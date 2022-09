Calciomercato. Palaciomania a Imperia, ma società ed entourage del giocatore frenano

Da qualche ora a Imperia non si parla d'altro: le voci sul possibile arrivo di Rodrigo Palacio si stanno rincorrendo con insistenza seppur la temperatura dell'operazione sia tenuta particolarmente bassa.

I collaboratori del suo agente, Gabriele Giuffrida, non hanno infatti rilasciato dichiarazioni ufficiali facendo trapelare come Imperia non fosse tra le opzioni del centravanti. Smentita filtrata anche dall’ambiente neroazzurro.

Contattato dalla nostra redazione, l’ufficio dell’agente ha lasciato intendere come l’ultima parola spetterà comunque al giocatore, alla ricerca di una squadra.