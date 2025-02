Calcio. Meteo in peggioramento, attenzione alla possibile variabile neve in Val Bormida

Rischiare di avere un calendario particolarmente fitto nella fase cruciale del campionato rappresenta una variabile da tenere il più possibile lontana per le società dilettantistiche.

Ecco perchè, soprattutto in Valbormida, si guarda con grande attenzione all'evoluzione meteo delle prossime 48 ore.

In tutto il nord Italia sono infatti previste abbondanti nevicate e anche l'entroterra ligure rischia di venire coinvolto. I modelli variano ancora di ora in ora, ma la notte tra sabato e domenica sembra rappresentare la fascia oraria dove la "dama bianca" potrebbe posarsi sui campi da gioco con maggiore probabilità.

Le gare da monitorare con più attenzione per il nostro comprensorio sono Cairese - Derthona in Serie D, Carcarese - San Cipriano e Millesimo - Sampierdarenese in Promozione, Mallare - Camporosso e Dego - Cengio in Prima Categoria A, oltre al match di ritorno di Coppa Liguria tra il Plodio e il Cisano (il girone B osserverà un turno di riposo). In calendario anche il recupero di Seconda tra il Pallare e il Sassello.

AGGIORNAMENTO 12:10. ECCO L'ALLERTA METEO PER NEVE EMANATA DA ARPAL (CLICCA QUI)