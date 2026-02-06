Calcio | Little Club James, arriva Foppiano in panchina, il dg Adamoli: "Purtroppo la legge dei risultati non tiene conto di amicizie e rapporti consolidati"

Il Little Club James comunica di aver consensualmente risolto il rapporto con l’allenatore Cristiano Rossetti. Al suo posto Mauro Foppiano che si avvarrà del sostegno di Franco Bernardi e Andrea Talarico, suoi storici collaboratori. Il mister Cristiano, che fa parte della storia del Little Club essendo approdato in rossoblù come calciatore nel lontano 1996 e che successivamente è stato il tecnico dello storico salto in Promozione nella stagione 2013-14 per poi ritornare nel dicembre 2023, non può che essere salutato con affetto, riconoscenza e stima.

La separazione consensuale da Cristiano Rossetti, commentata da Gessi Adamoli, direttore generale del Little Club James: “Il cambio di un allenatore è sempre una sconfitta per tutti. Ed è ancora più pesante quando l’allenatore che è costretto a lasciare è un pezzo importante di storia del Little Club. Ricordo un giovane Rossetti punto di forza del Little che, nella stagione 1996-97, vinse con il sottoscritto in panchina il campionato di Seconda Categoria. Successivamente nel 2013-14 come mister portò la squadra in Promozione. Purtroppo la dura legge dei risultati non tiene conto di amicizie e di rapporti consolidati, provare a dare una scossa è stata una scelta dolorosa ma condivisa. Perché il bene del Little – come ha sottolineato Cristiano – viene sopra ogni altra cosa”.