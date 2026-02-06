Calcio | Carcarese, parla Battistel: "Non sono un talebano, la società ha dimostrato poca fiducia accettando le dimissioni"

Domani pomeriggio la Carcarese tornerà in campo per il derby contro il Millesimo e per la prima volta non ci sarà Michele Battistel a guidare i biancorossi dalla panchina.

Le dimissioni presentate a inizio settimana sono state accettate dal sodalizio valbormidese e, rispetto a quanto accaduto, il tecnico ha voluto definire determinati aspetti.



Mister, è stata una rottura improvvisa.

"Ho letto cose fuorvianti e che personalmente mi hanno ferito. Per questo motivo reputo corretto precisare alcune cose".



Le indiscrezioni parlano di un tuo irrigidimento dopo un confronto chiesto alla società dai giocatori.

"Non è così. E' stata la società a chiedere ai giocatori di avere un confronto con me. Questo non è però l'aspetto preponderante. Alla fine si è arrivato a un confronto comune con la dirigenza lunedì sera, dopo una mia sollecitazione al riguardo.

Chiamare in causa inizialmente i calciatori, senza parlare direttamente con il sottoscritto l'ho percepita come una mancanza di rispetto, ancor di più dopo il rapporto che si era instaurato con il club e l'ambiente nell'arco di tutti questi anni. Alla fine della riunione presento le dimissioni, proprio per testare il livello di fiducia societaria: a quel punto la Carcarese ha compiuto la sua scelta, dimostrando le proprie intenzioni, accettando il mio passo indietro".



Nessuna tensione in merito alla gestione tecnica?

"L'allenatore è responsabile della squadra e delle decisioni che vengono intraprese, ma con i giocatori c'è stata massima apertura nel corso degli anni. Variare al momento opportuno determinati principi, anche nella passata stagione, si è dimostrata la strada giusta.

Non sono un talebano, ho lasciato una Carcarese ben diversa da come l'ho trovata, forse chi non c'era l'anno scorso non può aver compreso determinate sfumature".



La società aveva prefissato degli obiettivi?

"Dalla salvezza all'ottavo posto, entrambi distano due punti in positivo o in negativo. Non mi sottraggo alle responsabilità, penso ad esempio al secondo tempo contro la Genova Calcio, ma nel computo delle ultime cinque partite eravamo al quarto posto in Eccellenza, con uno score totale di 27 vittorie su 51 partite durante la mia gestione".



Sarà strano perdere la routine settimanale.

"Domenica è previsto brutto tempo e non potrò andare a sciare - sorride Battistel - ma a conti fatti sarà il primo week end di febbraio che non vivrò sui campi da quando avevo 5 anni. Sicuramente una cosa inusuale".