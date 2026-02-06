Calcio | Prima Categoria. Le designazioni nei gironi A e B

GIRONE A
ANDORA 1966 – ALTARESE 1929
Arbitro: Filippo Ferrara
Sezione: Savona
BORGHETTO S.S. 1968 – CISANO
Arbitro: Federico Mantero
Sezione: Savona
CENGIO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Samuele Baccino
Sezione: Savona
GOLFO DIANESE 1923 – DEGO CALCIO
Arbitro: Gabriele Semeria
Sezione: Imperia
OSPEDALETTI CALCIO – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Simone Dinapoli
Sezione: Savona
QUILIANOVALLEGGIA – BORDIGHERA SANT'AMPELIO
Arbitro: Lorenzo Pecunia
Sezione: Genova
VENTIMIGLIA CALCIO – CAMPOROSSO
Arbitro: Andrea Zunino
Sezione: Savona
VIRTUS SANREMESE CALCIO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Michele Giacchino
Sezione: Savona
GIRONE B
AUDACE CAMPOMORONE – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Michele Bonino
Sezione: Chiavari
BOLZANETESE VIRTUS – PEGLIESE
Arbitro: Pietro Pollero
Sezione: Savona
MULTEDO 1930 – RABONA VIA DELLACCIAIO
Arbitro: Federico Gambaro
Sezione: Genova
OLD BOYS RENSEN – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Giorgio Minniti
Sezione: Genova
SCIARBO COGO CALCIO ASD – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Giovanni Tanzella
Sezione: La Spezia
SPERANZA 1912 F.C. – VIRTUS DON BOSCO
Arbitro: Manuel Rodio
Sezione: Genova
VELOCE 1910 – OLIMPIC 1971
Arbitro: Pier-paolo Porzio
Sezione: Genova
VOLTRI 87 – DINAMO APPARIZIONE
Arbitro: Giuseppe Simone Rodino'
Sezione: Novi Ligure