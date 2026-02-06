Calcio | Promozione: gli arbitri e gli assistenti per la quinta di ritorno

ALBISSOLE 1909 – CERIALE CALCIO
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: Giulio Sorace (Genova)
CA DE RISSI SG – FINALE LIGURE
Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)
Assistente 1: Daniele Pistis (Genova)
Assistente 2: Vincenzo Falco (Genova)
LEGINO 1910 – SUPERBA CALCIO 2017
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova)
Assistente 2: Giacomo Albanese (Savona)
PONTELUNGO 1949 – PRAESE 1945
Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
Assistente 1: Mario Preci (Savona)
Assistente 2: Luca Ingenito (Genova)
SAMPIERDARENESE – BAIA ALASSIO AUXILIUM
Arbitro: Alex Romeo (La Spezia)
Assistente 1: Francesco Monaci (Genova)
Assistente 2: Niccolò Bruno Biasotti (Genova)
SERRA RICCO’ 1971 – MASONE
Arbitro: Luca Ugolini (La Spezia)
Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)
Assistente 2: Federico Gambaro (Genova)
SESTRESE BOR. 1919 – SAVONA F.B.C. 1907
Arbitro: Giorgio Carida (Genova)
Assistente 1: Luigi Arado (Genova)
Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)