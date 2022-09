Calcio. Serie D: Vado e Derthona divertono, rossoblu e piemontesi debuttano al "Chittolina" con un 2-2

VADO - DERTHONA 2-2 (30' Di Renzo, 52' Lo Bosco - 18' Procopio, 62' Procopio)

Finisce qui la sfida! E' 2-2 tra Vado e Derthona! Rossoblu e piemontesi replicano il risultato del debutto dello scorso anno

92' prodiogioso recupero difensivo di Bane che impedisce a Tambussi di andare al tiro, ancora tre da giocare

90' Mele per Capano, ultime mosse per Didu che ora pensa soprattutto a difendere il 2-2. Si andrà avanti fino al 95'

88' entrataccia di Zucchini su Capano, giallo per il difensore piemontese

86' Didu corre subito ai ripari inserendo Casazza per Lo Bosco

85' secondo giallo per Codutti che strattona Coccolo scattato sul filo del fuorigioco, Vado in dieci uomini per questo finale

82' Capano apre a destra per Manno, che sbaglia il primo controllo e manca la possibilità di involarsi verso la porta. Partita ancora apertissima, entrambe le squadre sembrano in grado di poter trovare il 3-2

79' che occasione per il Vado! Ennesima sovrapposizione a sinistra di uno scatenato Spanu, pallone arretrato che nessun rossoblu riesce a ribadire in porta da pochi passi. Dentro anche Manno per Adusa, mentre Fossati si gioca la carte D'Arcangelo e Tambussi al posto Soplantai e Gomez

78' Lo Bosco porta a spasso tre giocatori prima di concludere di destro trovando la deviazione in angolo di un giocatore bianconero

77' Soplantai sciupa una buona occasione di testa, spedendo sul fondo, da ottima posizione, il preciso cross di Turchet dalla bandieria

75' Lo Bosco anticipa il diretto marcatore e si libera al tiro, pallone impattato debolmente che non crea pericoli alla porta di Edo. Intanto Didu inserisce Castiglione al posto di Di Renzo, 4-3-3 per questo finale

69' risponde Fossati con la velocità di Saccà e Coccolo, fuori Romairone e Manasiev

68' Didu si affida a D'Iglio, esce Castelletto

65' si getta nuovamente in avanti il Vado, Capra tra le linee pesca Adusa in profondità, ma il primo assistente ferma tutto per fuorigioco

62' PROCOPIO! LA PAREGGIA IL DERTHONA! Gran traversone di Ciko nel cuore dell'area piccola, piattone da pochi passi del numero sette bianconero e parità ristabilita

57' altro pallone invitante di Capra a pescare Lo Bosco, protezione del pallone impeccabile e sinistro in diagonale controllato da Edo in due tempi

52' IL VANTAGGIO DEL VADO! Cross dalla trequarti di Capra, Di Renzo anticipa Edo in uscita, sul pallone si avventano poi Lo Bosco, Bane e Ghigliotti che riescono a spingere la sfera in fondo al sacco. Probabile sia del capitano il tocco decisivo, ma avremo conferme dopo il fischio finale

51' Gomez di petto appoggia al limite per il destro di Manasiev, pallone alto

48' Ciko da fuori trova la strepitosa parata di Ascioti che, con un guizzo felino, alza sopra la traversa. Derthona partito a spron battuto in questa ripresa

46' nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

45' si va riposo senza recupero, 1-1 tra Vado e Derthona. Partita piacevole giocata su buoni ritmi, meglio i "Leoni" in avvio, poi una reazione decisa dei rossoblu che hanno avuto anche altre occasioni per bucare la porta di Edo. A tra poco per il racconto della ripresa

38' ammonito Codutti, è il primo giallo della gara

36' Derthona vicino al gol con Manasiev, bravo a girare di testa il preciso corner battuto da Turchet, sfera di pochissimo alta

34' momento favorevole ai padroni di casa, Spanu calcia da fuori sulla corta ribattuta della difesa piemontese, pallone deviato prima da Soplantai e poi da Edo

30' IL PAREGGIO DEL VADO! Schema articolato su punizione dalla trequarti: Capra pesca Codutti in area, cross basso in mezzo e zampata vincente da parte di Di Renzo che, in mischia, beffa Edo e una difesa ospite non impeccabile nell'occasione

28' Lo Bosco all'improvviso con una sassata dai ventidue metri, sfera di pochissimo a lato, ecco il primo squillo del capitano rossoblu

25' arriva anche il primo tiro dalla bandierina a favore degli uomini di Didu, soluzione corta che favorisce il disimpegno del Derthona

23' ancora Adusa a un passo dal pareggio: questa volta Castelletto, per vie centrali, riesce a incunearsi tra le maglie piemontesi liberando al tiro il giovane esterno rossoblu, che mastica il pallone spedendo sul fondo da ottima posizione

22' prima chance per i liguri: Di Renzo lavora un bel pallone sulla sinistra liberando al cross Spanu, incornata di prima da parte di Adusa respinta sulla linea da un difensore bianconero

20' è un Vado che con le due punte si affida molto ai lanci lunghi: Capra e Adusa sugli esterni non riescono ancora ad incidere

18' PROCOPIO! DERTHONA IN VANTAGGIO! Gomez vince il duello spalla a spalla con Bane e serve un cioccolatino sul secondo palo per l'accorrente Procopio, rasoterra vincente e "Leoni" avanti 1-0

16' Procopio cerca Materna sul secondo palo, sfera leggermente lunga che non viene raggiunta dal giovane esterno classe '04

12' Soplantai mette in mezzo un gran pallone su cui si avventa di testa Gomez, Ascioti in tuffo risponde presente e devia in angolo

9' più Derthona che Vado in queste primissime battute, i padroni stanno ancora prendendo le misure al cospetto di un avversario partito subito con grande intensità

8' Manasiev converge verso e calcia col sinistro, tentativo forzato che si perde sul fondo

5' ci prova Turchet su punizione, conclusione telefonata che non crea problemi al numero uno rossoblu

4' un paio di novità per Didu rispetto al match di domenica scorsa in Coppa: tra i pali il neo acquisto Ascioti, mentre in attacco c'è il duo pesante Lo Bosco-Di Renzo, con Cenci nemmeno in panchina

1' si parte, divise tradizionali per le due squadre, buona presenza di pubblico sulla tribuna del "Chittolina"

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Ascioti, Codutti, Spanu, Capano, Ghigliotti, Bane, Capra, Castelletto, Lo Bosco, Di Renzo, Adusa

A disposizione : Fresia, Liso, Casazza, Mele, Castiglione, Bonanni, D'Iglio, Allogho, Manno.

Allenatore : Didu

DERTHONA: Edo, Materna, Zucchini, Todisco, Turchet, Soplantai, Procopio, Ciko, Gomez, Manasiev, Romairone

A disposizione : Rescia, Agazzi, Roma, Tambussi, Giannone, Trevisiol, D'Arcangelo, Saccà, Coccolo