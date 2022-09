Calcio, Savona. Il presidente Cannella annuncia i rinforzi. "Ho chiesto a questi giocatori di fare dei sacrifici"

Non sono arrivate repliche da parte della dirigenza del Savona in merito al comunicato stampa particolarmente ficcante emanato dal sindaco Russo dopo la conferenza stampa di Palazzo Nervi.

Il presidente Sebastiano Cannella pone invece l'obiettivo sul comparto tecnico, confermando l'arrivo di un buon numero di giocatori (il nuovo gruppo di genovesi tanto per intendersi) a partire da domani:

"Come detto da presidente del Savona - spiega Cannella - parlo solo di progetti sportivi e della rinascita del calcio a Savona partendo dal basso tenendo presente che il basso non rappresenta il nostro obiettivo.

Stiamo costruendo una squadra competitiva avendo messo a disposizione di mister Frumento e Umberto Maddalena le mie capacità e conoscenze calcistiche, e come ribadito da me più volte nel dibattito di ieri, la squadra avrà,a partire da domani, un'ulteriore rinforzo con l'innesto di alcuni giocatori di ottima qualità. Ho sentito personalmente questi giocatori e visto che provengono da fuori Savona ho chiesto loro di fare dei sacrifici visto che indosseranno una maglia che ha addosso il profumo e il sudore di tante battaglie. Ma non ci fermiamo qui e come ribadito, anche questo nella conferenza stampa, stiamo allargando gli orizzonti verso altri confini avendo già oggi iniziato un iter amministrativo e istituzionale che ci consente di dare ulteriori qualità alla squadra e soddisfazione ai tifosi".