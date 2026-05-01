Calcio | Vado, Tarabotto tuona: "Se non arrivano fondi per il Chittolina rinuncio alla Serie C"

Dopo la gioia è già il tempo delle scelte. La storica promozione in Serie C del Vado non rappresenta solo un traguardo sportivo, ma una sfida infrastrutturale non più derogabile. Lo ha confermato ieri sera il presidente Franco Tarabotto ai microfoni di Primocanale.

“Lunedì o martedì avremo dalla Federazione l'elenco degli interventi necessari per adeguare lo stadio, e poi si decide",

Le parole del massimo dirigente rossoblu al riguardo sono nette e prive di possibili interpretazioni. "Se avrò dei contributi dalla Regione, o altri aiuti, metto a posto il campo. Altrimenti, potrei decidere di non fare la C. Non ha senso farsi un anno senza giocare nel proprio stadio e andare a prendere mazzate in giro per l'Italia".



Tarabotto è stato chiaro: il Vado è pronto a giocare altrove (l'opzione Sestri Levante è la più quotata) solo se i lavori al Chittolina inizieranno in tempi certi. "Se so che in sei mesi il campo è pronto, allora mi sposto volentieri. Ma non farò la fine di chi gira l'Italia senza una casa: per andare in giro a fare male, non ci vado".



Il presidente ha rivendicato con orgoglio gli investimenti fatti negli anni, ricordando di aver gestito la struttura in autonomia fino ad oggi: "Ho il campo in concessione fino al 2037 e i lavori li ho sempre fatti io. Ultimamente ho messo a posto la palestra spendendo 170.000 euro di tasca mia. Ma ora serve un passo avanti collettivo".



Il paragone corre subito proprio al Sestri Levante: "Lì hanno rifatto il campo perché le istituzioni hanno dato due milioni di euro. Io non chiedo tanto, ma non sono mai stato considerato. Male non fare, paura non avere: sono in regola con tutto, ma per la C le istituzioni devono dirci chiaramente se ci sono o meno".



Tarabotto ha ribadito anche l'importanza del ruolo del socio Beppe Costa "Costa è un imprenditore, non un elargitore, recentemente ha acquisito un bellissimo terminal: ci mette i soldi, ma giustamente vuole chiarezza”.



Nonostante le difficoltà burocratiche, la passione per i colori rossoblù resta intatta. Tarabotto ha ammesso che, in caso di iscrizione, l'unico obiettivo sarà la salvezza. "Sarei un megalomane a dire altro". E sulla possibilità di un'ulteriore scalata verso la Serie B, il presidente resta coi piedi per terra: "Vado non può reggere la B, non è strutturata per quella categoria, da noi potrebbe esserlo potenzialmente solo Savona con lo stadio a posto. Per noi la Serie C è il massimo, ci andrei in ginocchio, ma solo se ci sono le condizioni per farlo con dignità".



