Calcio | 01 maggio 2026, 17:26

Calcio | Prima Categoria, le designazioni per la penultima giornata nei due gironi ponentini

Dinapoli dirigerà Valsecca - Virtus Don Bosco

GIRONE A

BORGHETTO S.S. 1968 – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA

Arbitro: Fabio Cannella (Genova)
 

CAMPOROSSO – BORDIGHERA SANT'AMPELIO

Arbitro: Mattia Calo (Albenga)
 

CENGIO – DEGO CALCIO

Arbitro: Samuele Baccino (Savona)
 

CISANO – GOLFO DIANESE 1923

Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)
 

OSPEDALETTI CALCIO – ANDORA 1966

Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
 

QUILIANOVALLEGGIA – ONEGLIA CALCIO

Arbitro: Nicolo' Filippi (Savona)
 

VENTIMIGLIA CALCIO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA

Arbitro: Alessandro Cattunar (Imperia)
 

VIRTUS SANREMESE CALCIO – ALTARESE 1929

Arbitro: Michele Giacchino (Savona)

GIRONE B

MULTEDO 1930 – AUDACE CAMPOMORONE

Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
 

OLD BOYS RENSEN – OLIMPIC 1971

Arbitro: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)
 

ROSSIGLIONESE – BOLZANETESE VIRTUS

Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)
 

SCIARBO COGO CALCIO ASD – DINAMO SANTIAGO

Arbitro: Filippo Masini (Genova)
 

SPERANZA 1912 F.C. – RABONA VIA DELLACCIAIO

Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
 

VALSECCA SPORT FUN – VIRTUS DON BOSCO

Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
 

VELOCE 1910 – PEGLIESE

Arbitro: Andrea Chiapolino (Chiavari)
 

VOLTRI 87 – CAMPESE F.B.C.

Arbitro: Tommaso Castellucci (La Spezia)

