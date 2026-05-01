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Calcio | 01 maggio 2026, 18:16

Calcio | Albissole in Eccellenza, la dirigenza ceramista: "Un traguardo dedicato a tutta la città" (VIDEO)

Calcio | Albissole in Eccellenza, la dirigenza ceramista: &quot;Un traguardo dedicato a tutta la città&quot; (VIDEO)

Una giornata storica per i colori biancocelesti. Con una prestazione impeccabile e un netto 3-0 inflitto al Serra Riccò, l’Albissole completa la sua scalata e conquista ufficialmente la promozione nel campionato di Eccellenza.


Durante l'anno è stato esaltato il lavoro di mister Cattardico, del suo staff e dei giocatori, ma chi ha agito da dietro le scrivanie ha svolto un compito essenziale per la vittoria finale. Ecco le dichiarazioni del dg Rosso, del patron Resca e il gavettone al presidente Lorenzo Barlassina:

Gabriele Siri

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