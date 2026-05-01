Calcio | Coppa disciplina, giovedì saranno premiate Speranza, Q&V, Vado, Millesimo e Albissole

L'Assemblea straordinaria del Comitato Regionale Ligure è in calendario giovedì prossimo, 7 maggio, e sarà l'occasione per consegnare alle varie società del territorio i riconoscimenti per la Coppa Disciplina 2024/2025.
Tra le società savonesi, saranno premiate Speranza, Quiliano, Vado, Millesimo e Albissole.
Ecco l'elenco completo con le categorie di riferimento.
F.C.D. NOVESE CALCIO FEMMINILE - Eccellenza Femminile
A.S.D. SPERANZA 1912 F.C. - Prima Categoria
U.S.D. QUILIANO&VALLEGGIA - Seconda Categoria – Girone “B” Savona
U.S. DON BOSCO - Seconda Categoria – Girone “C” Genova
A.S.D. LA RESISTENTE - Seconda Categoria – Girone “D” Genova
SSDARL GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. - Regionale Under 19 “Eccellenza”
A.S.D. CALCIO FEMMINILE SUPERBA - Regionale Juniores/Under 19 Femminile
U.S. DON BOSCO - Regionale Under 19 “2° Livello” Genova
SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO - Regionale Under 17
U.S.D. CAMPOMORONE SANT OLCESE - Regionale Under 16
A.S.D. VADO FC 1913 - Regionale Under 15
A.S.D. CALCIO FEMMINILE SUPERBA - Regionale Under 15 Femminile
A.S.D. MILLESIMO CALCIO - Provinciale Under 17 Savona
G.S.D. SESTRESE BOR. 1919 - Provinciale Under 17 Genova
G.S.D. SORI - Provinciale Under 17 La Spezia
A.S.D. A.N.P.I.SPORT E.CASASSA - Torneo Provinciale Under 16 Genova
A.P.D. PSM RAPALLO - Torneo Provinciale Under 16 Chiavari
A.S.D. ALBISSOLE 1909 - Provinciale Under 15 Savona
A.C. INTERNAZIONALE GENOVA - Provinciale Under 15 Genova
A.S.D. SUPERBA CALCIO 2017 - Torneo Provinciale Under 14 Genova
A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 - Torneo Provinciale Under 14 Chiavari
A.S.D. CITTA GIARDINO MARASSI - Torneo Provinciale Under 14 A 9 Genova
A.S.D. CDM FUTSAL - Regionale Calcio a 5 Serie “C” Femminile
A.S.D. FUTSAL CLUB GENOVA - Regionale Under 17 Calcio a 5 Maschile
A.S.D. CA DE RISSI SG - Regionale Under 17 Calcio a 5 Maschile
A.S.D. BORGORATTI - Regionale Under 15 Calcio a 5 Maschile