Calcio | Albissole. Domani sera la consegna della coppa sulla Passeggiata degli Artisti

Si terrà domani. sabato 2 maggio, a partire dalle ore 20:15, sulla Passeggiata degli Artisti (Largo Bonini), la cerimonia di premiazione dell’Albissole per la vittoria del campionato di Promozione. La consegna del riconoscimento è prevista per le ore 20:30.

La società ha aperto il proprio invito non solo ai tesserati della società e alle loro famiglie, all'intera cittadinanza di Albisola Marina e Albisola Superiore.

Alla cerimonia saranno presenti anche le Amministrazioni Comunali delle due Albissole, il presidente regionale del CR Liguria Giulio Ivaldi e il delegato provinciale Franco Rebella.