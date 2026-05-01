Calcio | Promozione. Le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di campionato

CA DE RISSI SG – PONTELUNGO 1949
Arbitro: Pietro Bartolomeo Campodonico (Chiavari)
Assistente 1: Francesco Da Canal (Genova)
Assistente 2: Luca Risso (Genova)
CERIALE CALCIO – SAVONA F.B.C. 1907
Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)
Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)
Assistente 2: Giorgio Minniti (Genova)
FINALE LIGURE – SAMPIERDARENESE
Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
Assistente 1: Lorenzo Trucco (Imperia)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
LEGINO 1910 – ALBISSOLE 1909
Arbitro: Alessandro Bresciani (Genova)
Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)
Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
PRAESE 1945 – BAIA ALASSIO AUXILIUM
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Assistente 2: Alessandro Valdi (Chiavari)
SERRA RICCÒ 1971 – LITTLE CLUB JAMES
Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)
SUPERBA CALCIO 2017 – SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Palmiro Lisei Scandale (Genova)
Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)