Carcarese green: e nuove maglie sono realizzate con le plastiche raccolte dai mari

Nuove maglie, ma stessi colori e costante impegno nella salvaguardia dell’ambiente. La Carcarese presenta la divisa della prima squadra per la stagione 2022/23. Tornano, come tanto richiesto dai tifosi, le strisce biancorosse, bianchi invece i pantaloncini e i calzettoni.

Ma l’aspetto più importante riguarda sicuramente il tessuto con cui le divise (vecchie e nuove) sono realizzate, ovvero con materiali derivanti da rifiuti plastici recuperati da isole, spiagge e da comunità costiere di tutto il mondo. Il tutto in perfetto stile Parley for the Oceans, programma sviluppato da Adidas e volto a ridurre l’inquinamento degli oceani.

La Carcarese dunque, seguendo la linea “green” scelta nel 2019, continuerà a scendere in campo contro l’inquinamento marino, cercando, nel suo piccolo, di dare un grande segnale alla comunità.