Giudice Sportivo, Coppa Italia di Promozione: sono ventuno i giocatori stoppati per almeno un turno

GARE DEL CAMPIONATO

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 4/ 9/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI I

AMMONIZIONE

DIFFIDA

ZUCCHELLI ALESSANDRO (LEGINO 1910)

VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)

ALLENATORI I AMMONIZIONE

DIFFIDA

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PRINA TOMMASO (CARCARESE)

BOSSI FEDERICO (MARASSI 1965)

TEMPERINI JAMES P. (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MARINI GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ALLOCCA FILIPPO (BORZOLI)

PROVENZANO DENIS (BORZOLI)

BERTELLONI LUCA (CADIMARE CALCIO)

MAZZUCCHELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)

SCHIRRU MICHELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CIDALE LEONARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CERRONE FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

BESTAGNO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)

YMERI ARTURO (PRAESE 1945)

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

BARONE DANIELE (SOCCER BORGHETTO)

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

BERTOZZI FILIPPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)

GERUNDO LORENZO (BAIA ALASSIO CALCIO)

TERRIBILE CHRISTIAN (BORZOLI)

IMPERATRICE MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

MURATI WESLEY (CADIMARE CALCIO)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

MODICA ALESSANDRO JUNI (CAPERANESE 2015)

BIANCHI LUCA (CARCARESE)

BENZO FEDERICO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BISIO ANDREA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PERATA LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

TURONE FILIPPO RAMON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DI FINO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FAZIO GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GIGANTE DANIELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

LAGHEZZA RICCARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SANTUCCIU SEBASTIAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BAGLIANO LEONARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BALLARI TOBIAS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BENINATI GABRIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

URUCI RIGERS (LEGINO 1910)

NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

DE MARTINI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)

DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

MAXENA FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

BERTANO SIMONE (MAGRA AZZURRI)

FOLEGNANI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

GIANSOLDATI GIULIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ZAMANA FILIPPO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

CASSINI STEFANO (OSPEDALETTI CALCIO)

COSTO DAVIDE (OSPEDALETTI CALCIO)

D APRILE SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)

RIMASSA ANDREA (PIETRA LIGURE 1956)

CURABBA MORENO (PRAESE 1945)

GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945)

AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

DELFINO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

PARODI FRANCESCO (SAMPIERDARENESE)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

CARRO GAINZA MATEO G. (SOCCER BORGHETTO)

DAPRILE FABIO (SOCCER BORGHETTO)

KACELLARI RICARD (SOCCER BORGHETTO)

VERARDI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)