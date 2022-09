Calcio dilettantistico: anticipi e posticipi in programma, cambia anche l'orario del match del Savona

Con il comunicato di ieri del Comitato Regionale Ligure sono stati ufficializzati tutti gli spostamenti relativi alle partite del prossimo week end,

In ambito dei gironi ponentini domani sera toccherà ad Arenzano - Imperia in Eccellenza e a Spotornese - San Francesco giocare in anticipo, mentre domenica mattina Vecchiaudace Campomorone - Savona slitta alle 11:30.

Il programma domenicale si concluderà domenica sera con Pontelungo - Vadino alle 19:00.

ECCELLENZA – Girone A – 2^ andata

La gara ARENZANO FOOTBALL CLUB – IMPERIA CALCIO SRL verrà disputata sabato 10 settembre 2022, alle ore 20.00, sul Campo “Gambino” di Arenzano (GE).

COPPA LIGURIA – Girone B – 2^ andata

La gara VADINO FOOTBALL CLUB – PONTELUNGO 1949 verrà disputata domenica 11 settembre 2022, alle ore 19.00, sul Campo “Riva” di Albenga (SV).

COPPA LIGURIA – Girone C – 2^ andata

La gara SPOTORNESE CALCIO – SAN FRANCESCO LOANO verrà disputata sabato 10 settembre 2022, alle ore 20.30, sul Campo “Ruffinengo” (SV).

COPPA LIGURIA – Girone P – 2^ andata

La gara SEGESTA SESTRI LEVANTE – CASARZA LIGURE verrà disputata sabato 10 settembre 2022, alle ore 18.00, sul Campo “Sivori” di Sestri Levante (GE)

COPPA LIGURIA – Girone F – 2^ andata

La gara VECCHIAUDACE CAMPOMORONE – SAVONA 1907 FBC verrà disputata domenica 11 settembre 2022, alle ore 11.30, sul Campo “Negrotto” di Serra Riccò (GE).

COPPA LIGURIA – Girone G – 2^ andata

La gara CITTA’ DI COGOLETO – PRA F.C. verrà disputata domenica 11 settembre 2022, alle ore 18.00, sul Campo “Maggio” di Cogoleto (GE).

COPPA LIGURIA – Girone H – 2^ andata

La gara MASONE – CELLA 1956 verrà disputata sabato 10 settembre 2022, alle ore 15.30, sul Campo “Macciò” di Masone (GE).

COPPA LIGURIA – Girone O – 1^ andata

La gara POLIS. PIEVE LIGURE – BORGO INCROCIATI è stata disputata lunedì 05 settembre 2022, alle ore 21.15, sul Campo “Tre Campanili” di Bogliasco (GE).

COPPA LIGURIA – Girone O – 2^ andata

La gara BORGO INCROCIATI – PSM RAPALLO verrà disputata domenica 11 settembre 2022, alle ore 10.30, sul Campo “Ligorna” di Genova.

COPPA LIGURIA – Girone Q – 2^ andata

La gara PEGAZZANO CALCIO 2015 – ARCOLA GARIBALDINA verrà disputata domenica 11 settembre 2022, alle ore 10.00, sul Campo “Cimma” di La Spezia.