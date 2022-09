Dopo il rocambolesco 2-2 ottenuto contro il San Filippo Neri Yepp Albenga, il Pontelungo ottiene i primi tre punti della sua stagione in Coppa Liguria Prima Categoria.

Ad analizzare la vittoria per 2-1 contro il Vadino è mister Fabio Zanardini: "Per vincere dobbiamo dare in ogni gara sempre il 100% - ha sottolineato il tecnico granata - contro il Vadino non siamo riusciti nel primo a chiudere quello realizzato. Il campionato? Noi non siamo favoriti, ma tra le favorite".