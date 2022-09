Padel per la solidarietà: ad Andora il primo torneo di zona organizzato dai Lions del comprensorio

Primo torneo di zona di padel solidale “Lions Padel” per raccogliere fondi per la ripiantumazione delle aree verdi di Villanova d’Albenga, colpite recentemente da un devastante incendio. Si svolgerà sabato 17 e domenica 18 settembre presso il "Vida Loca Padel" di Andora, di via Sant’Angela.

L’evento sportivo e benefico di zona coinvolge i Lions Club Andora Valle del Merula, Alassio Baia del Sole, Albenga Host, Albenga Valle del Lerrone Garlenda, Loano Doria, Finale Ligure Loano, Pietra Ligure Host e i rispettivi Leo Club.

Il torneo è aperto a tutti, soci e non soci e si preannuncia molto animato. E’ possibile ancora accogliere delle squadre nelle tre categorie che scenderanno in campo: femminile, maschile e misto.

Saranno premiati i primi e i secondi di ogni categoria. La quota di iscrizione è di 20 euro che al netto delle spese, sarà utilizzata per acquistare le piante. Informazioni e prenotazioni al 339/6979581