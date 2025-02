Giudice Sportivo. Promozione: si arriva fino a quattro giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 12/02/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/03/2025

FIOR CLAUDIO (PSM RAPALLO)



ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CRIPPA LUCA (PSM RAPALLO)



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COSTA FRANCESCO (PSM RAPALLO)



AMMONIZIONE (II INFR)

CANALE ANDREA (PSM RAPALLO)

IANNELLI LUCA (PSM RAPALLO)

SPADONI CHRISTIAN (VALLESCRIVIA 2018)



AMMONIZIONE (I INFR)

STOICA ALESSIO STEFAN (VALLESCRIVIA 2018)

GARE DEL 16/02/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 200,00 FORZA E CORAGGIO

Per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano al ddg espressioni gravemente ingiuriose e sessiste.

Inoltre, al termine della gara permettevano ad un soggetto riconducibile alla compagine societaria, per via dello stemma apposto sulla maglietta, di accedere alla zona degli spogliatoi e di rivolgere ai giocatori e all'allenatore della squadra avversaria espressioni gravemente ingiuriose.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/03/2025

TALLARICO ANDREA (CAPERANESE 2015)

MATAROZZO LUCA (SAN DESIDERIO)



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 06/03/2025

GASTRINI CHRISTIAN (PANCHINA)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/03/2025

FOPPIANO MAURO (CAPERANESE 2015)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

FOPPIANO MAURO (CAPERANESE 2015)

CRIPPA LUCA (PSM RAPALLO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)

MAMBRIN MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BRACALONI RICCARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

STEVANO GIANNI (SAN DESIDERIO)



AMMONIZIONE (II INFR)

PUTTI GIOVANNI (FORZA E CORAGGIO)

TOVANI PIRLUIGI (SAN CIPRIANO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

Al 45+1 pt, a gioco fermo colpisce un avversario con una testata, senza provocare conseguenze lesive.

Uscendo dal tdg protesta nei confronti del ddg.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ANGELOTTI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

A gioco in svolgimento, senza possibilità di giocare il pallone, colpiva con una gomitata un avversario all'altezza del collo senza provocare conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARLINI MICHELE (CAPERANESE 2015)

BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CANALE ANDREA (PSM RAPALLO)

CANOVI DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)

ANDREETTO ELIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MARESCA GREGORIO (FORZA E CORAGGIO)

REVELLO MATTEO FRANCESC (LEGINO 1910)

BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (MILLESIMO CALCIO)

ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)

DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)

LANZA FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)

MELONI ALESSIO (VALLESCRIVIA 2018)

BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

COPPOLA LORENZO (CANALETTO SEPOR)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)

GIUDICE FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PESCIO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BROLLO GABRIELE STEFAN (FINALE)

IMPERATRICE MASSIMO (FORZA E CORAGGIO)

MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

FAGANDINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)

CAPICI ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

GAMBA BARTOLOMEO (NEW BRAGNO CALCIO)

CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)

CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

BULGARELLI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)

BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)

VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

SCARFO ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)

NEGRI CRISTIAN (TARROS SARZANESE SRL)



AMMONIZIONE (VII INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

SAMBUCETI PAOLO (CAPERANESE 2015)

MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)

AMBROSI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

ROSARIO FERMIN GERISON (FORZA E CORAGGIO)

PIANA MATTEO (MILLESIMO CALCIO)

SATA GABRIEL (MILLESIMO CALCIO)

FERRANTE FLORIANO (SAMPIERDARENESE)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

RASO ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (VI INFR)

MICELI ARMANDO (ARGENTINA ARMA)

AVELLANO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

PASTORINO STEFANO (FINALE)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)



AMMONIZIONE (III INFR)

CUNEO SIMONE (CALVARESE 1923)

GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)

MARIANI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MENAPACE THOMAS (FOLLO FOOTBALL CLUB)

SCUTO MATTIA (FORZA E CORAGGIO)

GARAVENTA GIACOMO (LITTLE CLUB JAMES)

ROSSETTI NICOLO (LITTLE CLUB JAMES)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

MAUCCI RAFFAELE (SAMMARGHERITESE 1903)

PEIRANO LORIS (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (II INFR)

ANDREAZZA FILIPPO (ALBISSOLE 1909)

AMORETTI TOMMASO (ARGENTINA ARMA)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

CONTE LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

HALAJ SERGIS (FINALE)

TAKU STIVEN (FINALE)

DIELI AARON (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CASU ANDREA (LEGINO 1910)

ARDISSONE FEDERICO (PONTELUNGO 1949)

POLLERO MICHELANGELO (PONTELUNGO 1949)

LOMBARDO SIMONE (SAMPIERDARENESE)

BALBI LUCA (SAN CIPRIANO)

MESSINA ANDREA (SAN CIPRIANO)

BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)

NERI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

MADAFFERI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

CAPOZUCCA DANIELE (ARGENTINA ARMA)

IEZZI LEO (ARGENTINA ARMA)

CAMPANER FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

FLORI JAMES (CELLA 1956)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

CASANOVA GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)

ROLANDELLI ANDREA (PANCHINA)

FERRARI MICHAEL (PONTELUNGO 1949)

CASTRO MELENDREZ CARLOS RICARDO (SAN CIPRIANO)

DAGNINO SIMONE (SAN CIPRIANO)

TIVEGNA ERIC (TARROS SARZANESE SRL)

BALBI MATTIA (VALLESCRIVIA 2018)