Salute, ci si può mantenere in forma senza andare in palestra: ecco come fare

Dopo le vacanze estive, dove gli stravizi e il cibo non mancano mai, è normale avere voglia di rimettersi in forma. La palestra, però, non è sempre accessibile a chiunque e non per forza per una questione economica. Avere il tempo di andare in sala pesi e potersi allenare regolarmente, con il lavoro o gli impegni della quotidianità, non è possibile per tutti e quindi è necessario trovare altre opzioni. Fortunatamente esistono diverse soluzioni per far fronte a questo problema, che vedremo proprio in questo articolo.

Essere in forma senza andare in palestra: come si fa

Quando si tratta di rimanere in forma, non c'è per forza bisogno di andare in palestra. Ci sono molti modi per fare esercizio fisico e riuscirci senza doversi recare in un luogo specifico, come la sala pesi del nostro quartiere. Innanzitutto, per chi ama comunque l’attività sportiva, si può pensare di seguire un programma di workout stando a casa. In questo modo si avrà la possibilità di fare esercizio senza però dover passare del tempo nel traffico o, comunque, fuori dalle proprie mura.

L’importante sarà farlo con regolarità e in modo sano, dato che in queste circostanze non ci sarà un personal trainer a seguirci. Se non ci si dovesse sentire motivati a farlo da soli, comunque, si potrebbe optare per un corso di fitness online o pensare di scaricare un'app che ci aiuti a seguire un programma di allenamento ben specifico. Altrimenti si potrebbe puntare sui classici esercizi a corpo libero, come le flessioni, gli addominali o i più completi burpees, che sollecitano spalle, cosce, braccia, glutei, core e schiena.

Le altre soluzioni per chi non vuole fare sport in casa

Come detto in precedenza, non è comunque facile fare esercizi da soli a casa: serve ritagliarsi del tempo e, in aggiunta, occorre essere ben motivati. In alternativa, però, ci sono tantissime azioni che eseguiamo nel quotidiano che potrebbero aiutarci a perdere peso o, più semplicemente, a farci stare in salute. Basta solamente fare delle scelte diverse.

Ad esempio, invece che andare al lavoro con la macchina, potrebbe essere un’ottima idea camminare o andare in bicicletta: la prima opzione, magari con il sostegno dei mezzi pubblici, può essere fatto ovunque e permette di godersi l’aria aperta; la seconda, invece, permetterà di raggiungere il proprio posto di lavoro più velocemente ma sempre consumando calorie. Sarà, però, necessario avere il mezzo giusto per effettuare spostamenti costanti durante la settimana, per questo si può pensare di dare un’occhiata, ad esempio, al catalogo di city bike da uomo su Bikester.it, che propone diverse biciclette adatte al pendolarismo.

In alternativa si può scegliere di fare una camminata per puro piacere, magari ascoltando un audiolibro o un podcast per informarsi (dato che continuano ad essere ascoltati sempre da più persone); si può scegliere di parcheggiare più distante del solito per auto obbligarsi a fare qualche passo in più; si può optare per le scale invece che per l’ascensore, in modo da fare attività cardio e rafforzare le gambe. Insomma, le alternative esistono e in fondo, in generale, restare in movimento è uno degli aspetti più importanti per mantenersi in forma, oltre ovviamente al condurre uno stile di vita sano e regolare.