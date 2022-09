Calcio, Cisano. Sinergie e passione per la rinascita del club, le voci e le immagini della grande festa in piazza Gollo (foto e video)

Valori che assumono particolare importanza quando la squadra di calcio diventa elemento di unione di un'intera realtà cittadina. Come ha sottolineato il sindaco Massimo Niero:

"Abbiamo fatto ripartire il calcio qui non solo per dare l'opportunità ai nostri ragazzi di giocare vicino ma anche a quelli di tutto l'entroterra. Il risultato che ci siamo prefissati all'inizio di questa esperienza è già ottenuto: portare centinaia di ragazzi a giocare sul nostro campo e un po' di fermento in paese creando un indotto, con persone che frequentano le nostre attività. Sembra una formula tradizionale, già vista, però porta un successo di cui siamo contenti, come lo siamo che la società sia rinata grazie a persone di Cisano ed è un processo che negli anni si deve consolidare, vivere di vita propria. Non vogliamo un patron che dura un anno e sparisce, vogliamo che questo sia tutto patrimonio di Cisano sul Neva".