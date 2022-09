Il Grande Volley anche nel ponente ligure: ad ottobre torna la ‘Sanremo Cup Tessitore’

Dopo aver seguito in tv l’impresa della nazionale italiana maschile al Mondiale disputato in Slovenia e Polonia, per gli appassionati sportivi del ponente ligure nella prima metà di ottobre si presenterà l’occasione per assistere dal vivo al volley di alto livello. Tre sono infatti i weekend in cui si svilupperà la 38a edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore, storica manifestazione che la Nuova Lega Pallavolo Sanremo torna ad organizzare a distanza di tre anni, a causa dell’annullamento per Covid delle edizioni 2020 e 2021.

Il primo appuntamento è quello di sabato 1 ottobre, sul parquet della palestra Isnart di Ospedaletti, dove alle ore 17.30 (ingresso libero) si sfideranno due formazioni di A1 femminile: Reale Mutua Fenera Chieri e Racing Club Cannes. Un test che cade in concomitanza con il Mondiale rosa e che, a tre settimane dal via dei rispettivi campionati nazionali, sarà molto significativo per entrambe. Scenderanno in campo atlete di ben dieci nazionalità, alcune delle quali con importanti successi in bacheca. Il match sarà preceduto da un corso di aggiornamento Fipav per allenatori di tutta la Liguria, con relatore il coach di Cannes, Filippo Schiavo (due scudetti da addetto alle statistiche nel 2013-2014 a Piacenza).

I due successivi fine settimana saranno dedicati, come accade dal 2016 (anno in cui è stato variato il format dell’evento), ai più giovani. Presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea (due campi da gioco, intitolati ad Enrico Chiavari), scenderanno in campo le giovani promesse di diversi club di serie A. Sabato 8 domenica 9 sarà di scena la categoria Under 14 femminile, con club del calibro di Chieri (campione nazionale in carica) e Bergamo, le quali se la vedranno anche con le migliori portacolori della Liguria, quali Don Bosco Genova, Albisola, Albenga e Pietra Ligure. Gran finale, sabato 15 e domenica 16 ottobre, con l’Under 15 maschile che vedrà ai nastri di partenza team del calibro di Diavoli Rosa Brugherio, Cuneo, Montichiari (vice campione nazionale di categoria), Gonzaga Milano, Piacenza e Colombo Genova.

La Sanremo Cup Memorial Tessitore, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, è inserita nel calendario manifestazioni 2022 del Comune di Sanremo, ente promotore insieme alla Regione Liguria, è patrocinata da Coni Liguria e Provincia di Imperia, inoltre si avvale del sostegno del Laboratorio CT.

Aggiornamenti saranno forniti sui social ufficiali.