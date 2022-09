Rugby: tempo di Open Day in attesa dei campionati

Nell’attesa dell’inizio delle attività agonistiche e dei relativi Campionati seniores, e delle competizioni riservate alle squadre giovanili, in questo fine settimana di sabato 17 e domenica 18 settembre, è previsto un Open Day a livello Nazionale, curato dal team di Promozione & Sviluppo della F.I.R. Coinvolti nell’organizzazione i Comitati e le Delegazioni Regionali. Le categorie interessate sono quelle dagli Under 5 agli Under 14. La Liguria partirà con un ricco programma che coinvolgerà in questi due giorni quasi tutti i club regionali. Nel giorno di sabato, dalle ore 17,00, a Recco si svilupperà il Week End Ovale al campo Carlo Androne, che proseguirà nel giorno successivo.

Sempre al sabato, dalle 16,30 al campo di via Fontanassa di Savona sarà il club biancorosso a portare avanti questa importante iniziativa che coinvolgerà nuovi proseliti della palla ovale. Anche ad Imperia al campo “Pino Valle” i due club dell’estremo ponente ligure dell’Union Riviera e dell’Imperia, nel giorno del sabato saranno impegnati con le categorie del minirugby. Sabato giornata intensa con gli Open Day anche al campo Branega di Genova Prà, dalle ore 16,00, con l’organizzazione curata dalle Province dell’Ovest e stesso orario nel parco storico di Villa Serra a Menesseno di Sant’Olcese altro importante appuntamento grazie all’iniziativa dell’Amatori Genova. Sempre domani a Genova il club della Superba operera’ con un Open Day multiplo, dagli Under 6 agli U13, in via Massone, via Trento, Via Campanella, alle Gavette e al Marina Park.

Gli Open Day liguri di metà settembre si chiuderanno con un altro appuntamento di rilievo al campo CarliniBollesan di via Tagliamento e con inizio per le 9,30 con l’organizzazione curata dal CUS Genova Rugby.