Podismo: il 2 ottobre torna la Camminata Panoramica - Memorial Memorial Gambetta

Domenica 2 ottobre 2022 torna, dopo due anni di sospensione a causa del Covid, la “32° Camminata Panoramica – 29° Memorial Nicola Gambetta” organizzato dalla Polisportiva S.Francesco Savona A.S.D. con il patrocinio di Provincia e Comune di Savona; la manifestazione podistica, aperta a tutti, è ormai diventata con gli anni una tradizione e un appuntamento fisso per gli sportivi e i cittadini savonesi.

La Polisportiva S. Francesco, affiliata al Centro Sportivo Italiano, già dalla sua costituzione avvenuta nel 1985 è impegnata nel promuovere lo sport, non solo come momento ricreativo e di contributo al mantenimento della salute psicofisica ma, anche, come occasione e mezzo di educazione e impegno sociale; questa attività è proseguita e continua sin dalla prima edizione della Camminata Panoramica svoltasi nel 1989 (poi diventato anche Memorial Nicola Gambetta dall'edizione del 1992).

Nella provincia di Savona sono poche le corse podistiche che riescano a raccogliere così tanti iscritti e una partecipazione di massa che riesce a mettere insieme gli atleti che si contendono i record, le famiglie, gli alunni delle scuole e persino gli ultraottantenni.

Le motivazioni che spingono non solo atleti di Liguria e Piemonte ma anche tante persone senza spirito competitivo a partecipare possono essere tante e diverse, tra queste sicuramente vi è la possibilità di trascorre una giornata all’aria aperta godendosi il panorama e il verde delle colline savonesi e la certezza di contribuire con gli 8 €uro di iscrizione ad aiutare persone meno fortunate.

Il ricavato della manifestazione (nell'ultima edizione del 2019 sono stati raccolti € 2.535,00) infatti viene devoluta all’A.S.CO.L.L., Associazione Savonese Contro Le Leucemie-onlus, costituita nel dicembre del 1991 in ricordo di Nicola Gambetta e Nicoletta Botta due giovani savonesi morti nel giugno di quell'anno a causa della leucemia.

L’appuntamento per tutti quelli che vogliono trascorrere una giornata diversa dal solito è quindi per domenica 2 ottobre presso il Parco del Convento dei Cappuccini da dove alle 9.30 partirà la manifestazione; per gli iscritti, oltre alla maglietta della manifestazione, sono a disposizione riconoscimenti per i primi tre assoluti maschili e femminili e di categoria, premi speciali per i partecipanti più giovani e meno giovani ed inoltre coppe o trofei per i gruppi .