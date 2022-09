Calcio. L'Argentina parte battendo 2-0 la Villanovese, ecco la videosintesi del match

La prima partita della neonata società, Argentina Arma, si è disputata domenica 18 agosto presso il bellissimo campo "S.Fondatori" di Villanova d'Albenga contro la Villanovese.



I rossoneri sono apparsi subito brillanti con diverse occasioni da rete, con un buon fraseggio partendo dalla difesa fino alla porta avversaria.

La partita si è sbloccata nella prima frazione di gara quando, al 37', Brizio ha offerto una palla in profondità per Cutellè che conclude di prima intenzione sul primo palo bucando di fatto l'estremo difensore di casa Simondo. Sempre nel primo tempo sono state numerose le occasioni da rete con Brizio, Di Donato che hanno messo a dura prova la retroguardia della Villanovese.

Nel secondo tempo l'Argentina spinge sull'acceleratore ma la Villanovese tiene il risultato fermo sullo svantaggio di misura fino all'81' quando Ciaramitaro, su assist di Crudo, conclude con un bellissimo pallonetto che supera Simondo e si insacca nel centro della porta.



"Sono soddisfatto, si può sempre migliorare - commenta a fine incontro mister Prunecchi - anche se abbiamo sbagliato tantissimi gol ma è stato anche bravo il portiere di casa. Diciamo che come atteggiamento mi sono piaciuti molto. Come prestazione sono molto contento poi è la prima partita, la frenesia e la voglia di fare bene ci ha portato a compiere alcuni errori che rivedremo sicuramente in allenamento però ho visto delle buone cose."



Villanovese:

1 Simondo (84' Immordino) 2 Granelli (52' Toppia) 3 Terragno 4 Lecini 5 Testa 6 Acampora 7 Isabella 8 Andreis 9 Ventura 10 Castrovillari 11 En Nasery. A disp: 12 Immordino 13 Toppia 14 Mocenigo 15 Lecini



Argentina Arma:

1 Ventrice 2 Grandi M. 3 Conrieri 4 Ciaramitaro 5 Ambesi 6 Rotella (58' Valenzise) 7 Crudo 8 Tarantola (C) 9 Cutellé (52' Crespi) 10 Di Donato 11 Brizio. A disp: 12 Bruni 13 Fici 14 Grandi S. 15 Crespi L. 16 Crespi A. 17 Calvini 18 Valenzise



Ammoniti: Villanovese - 32' Ventura. Argentina Arma - 19' Cutellé

Espulsi: Villanovese - 66' En Nasery (rosso diretto).