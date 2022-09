Calcio, Prima Categoria. Andora ambiziosa con la forza di Alessandro Greco: "Qua mi sento importante, pronti ad una grande stagione"

L'Andora e Alessandro Greco sembrano davvero la stessa cosa. Alla sua seconda stagione con la maglia dei biancoblu l'attaccante si sta confermando ai livelli della passata stagione.

Una sua doppietta, nel rocambolesco 4-2 sul Camporosso, ha permesso ai savonesi il passaggio alla seconda fase della Coppa Liguria Prima Categoria, una competizione già vinta da Greco in passato con la Dianese&Golfo.

"Ad Andora ho trovato una società, un gruppo e allenatori che nell’arco di due stagioni mi hanno fatto sentire sempre più importante e mi hanno permesso di esprimermi al meglio - ci confida Greco - poi sono tornato a giocare in attacco, nel mio ruolo, e mi diverto".

Domenica l'Andora debutta in campionato contro l'Aurora in casa e Greco è sicuro: "Siamo ambiziosi, e dall’intensità e dalla carica che mettiamo durante gli allenamenti in settimana, si capisce che abbiamo voglia di fare qualcosa di importante".

A livello personale l'attaccante è pronto a migliorarsi: "Mi piacerebbe superare il numero di gol della scorsa stagione - sottolinea "Il Cobra" - soprattutto perché il mio compagno di squadra Michero ha fatto una scommessa con me che intendo vincere... Scherzi a parte, mi auguro di raggiungere gli obbiettivi che ci siamo posti con la squadra, ma non ti nascondo che non mi dispiacerebbe vincere la classifica cannonieri".