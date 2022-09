Calcio, Promozione. Ceriale, è un Castagna subito decisivo: "Convinto da questo progetto, sono sereno"

Amerigo "Lenny" Castagna, autore dell'1-1 per il Ceriale sul campo del Serra Riccò siglando il primo centro in campioanto

Un grande inizio di stagione nel campionato di Promozione per il Ceriale di mister Brignoli, che dopo aver superato all'esordio la Campese trova un prezioso 1-1 sul campo del quotato Serra Riccò.

Decisivo nel realizzare la rete del pari in casabiancoblu è il bomber Amerigo "Lenny" Castagna, arrivato in estate dopo un passato importante: "Siamo una squadra che ha cambiato parecchio rispetto alla scorsa stagione perciò pensavamo potesse essere difficile trovare i meccanismi in poco tempo, ma devo dire che ci stiamo trovando piuttosto bene, penso sia un gruppo costruito bene. Del Ceriale mi ha convinto da subito il progetto e l’ambizione, e poi anche il metodo di lavoro di mister Brignoli mi ispirava. Sto vivendo questo mio momento molto bene e con molta serenità: la società di lascia lavorare tranquilli".

Ma dove può arrivare questo Ceriale secondo l'esperienza di Castagna? "Non ci poniamo limiti - sottolinea il bomber - vogliamo cercare di rimanere umili e sapendo che possiamo fare bene solo affrontando ogni partita come se fosse una finale".

A livello personale l'ex Imperia è soddisfatto dell'inizio: "Sono contento delle due prestazioni, con il Serra Riccò è stata una partita difficile ma sapevo che sarebbe arrivata l’occasione buona". Parola di bomber.