Calcio, Promozione. Soccer Borghetto in testa a punteggio pieno. Gibertini show: "Vivo per segnare. Carparelli? Grande persona che mi sta aiutando tanto"

Due partite sei punti, bottino frutto di vittorie pesanti ultima delle quali contro il Borzoli. Un inizio di stagione da incorniciare per il Soccer Borghetto con i biancorossi che si accomodano nella poltrona di capolista del campionato di Promozione, dopo 180 minuti di gioco, in compagnia della Praese.

Tra i protagonisti del 3-1 al Borzoli spicca il giovanissimo classe 2004 Alessio Gibertini, andato in rete: "In questa stagione il mio obiettivo personale è quello di fare più gol possibili - ha dichiarato la giovane punta biancorossa - ma l'importante è che arrivi il risultato per la squadra: ci aiutiamo tutti, siamo un grande gruppo. Ringrazio mister, il presidente Ferrara e tutto lo staff che ci stanno aiutando a migliorare senza farci mancare nulla. Certo è che i primi gol che ho fatto è sempre bello dedicarli a mamma e papà".

Gibertini ha accanto in attacco un giocatore del calibro di Marco Carparelli: "Marco mi aiuta sempre, ogni allenamento ha fame. Io che sono il più giovane della rosa mi aiuta tanto con i suoi consigli, è poi un calciatore che fa la differenza. E' una gran persona gli voglio molto bene anche fuori dal campo".

La punta classe 2004 analizza anche la partenza sprint del suo Soccer in campionato: "E' tutto frutto del lavoro che stiamo facendo dal 1° agosto. Dopo l'1-6 col Pietra ci siamo rialzati, possiamo puntare tranquillamente al salto di categoria".