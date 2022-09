Calcio, Ligorna. Roselli dopo il pareggio con il Derthona: Avremmo dovuto sfruttare la superiorità numerica e chiuderla prima"

Un punto per parte allo Stadio Coppi tra Ligorna e Derthona. In vantaggio i Biancoblù grazie al calcio di rigore di Silvestri nel primo tempo. Tortonesi che trovano invece il vantaggio nei minuti di recupero del secondo tempo e così le due squadre si dividono la posta in palio.

Il Ligorna scende in campo determinato e dopo appena dieci minuti si rende subito pericoloso con un tentativo in area da parte di Scannapieco sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma Edo fa buona guardia. Dopo appena due giri di lancetta la partita invece si sblocca. Fallo da parte di Tambussi su chiara occasione da goal contro un Cericola lanciato a rete: l’arbitro comanda il calcio di rigore e gli uomini di Mister Fossati rimangono in dieci. Silvestri si incarica della battuta e spiazza Edo, con i Biancoblù che passano così in vantaggio.

Al 16' Atzori difende la porta su conclusione tortonese, mentre al 36' è Agazzi a sfiorare la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la sfera termina di poco a lato. Nel secondo tempo il Ligorna cerca di addormentare la partita. Al 62' un’uscita avventata di Edo spalanca la porta a Cericola ma la difesa in qualche modo salva. All’82' è invece Donaggio a scheggiare l’incrocio dei pali con una botta dal limite dell’area. A due giri di lancetta dalla fine ancora Cericola su indecisione di Edo ma la difesa salva ancora il risultato in extremis. L’arbitro per varie interruzioni comanda otto minuti nei quali succede di tutto. Prima il Derthona trova il pari su calcio di rigore di Gomez per un fallo in area biancoblù.

Un minuto più tardi Donaggio calcia ancora di poco alto dalla stessa mattonella, esattamente due minuti prima di una sua marcatura di testa però annullata per presunto fuorigioco di Damonte. Prima della fine della sfida c’è ancora tempo per l’espulsione di Trevisiol per un contatto con Di Masi. Un punto per parte allo Stadio Coppi.

Questo il commento di Mister Roselli sulla sfida:

Mi aspettavo un Derthona che avesse molto possesso. Fino alla seconda espulsione avevamo avuto situazioni attraverso cui potevamo chiudere la partita ma abbiamo sbagliato, rischiando pochissimo. Poi c'è stata l'espulsione e la partita è cambiata, con loro che hanno spinto soprattutto sui calci piazzati. Il dispiacere è non chiudere una partita come questa sfruttando le occasioni che abbiamo avuto. Il calcio è anche questo, anche se è la seconda partita in quattro giorni dove alcuni episodi ci condannano e costano punti».

DERTHONA vs LIGORNA 1-1 (0-1)

RETI: 13' Silvestri (rig), 95' Gomez (rig)

DERTHONA: Edo; Agazzi (70' Soplantai), Tambussi, Zucchini; Matera (70' Trevisiol), Roma, Ciko, Procopio; Manasiev (70' Saccà), Coccolo (80' Romairone); Gomez (100' Fomov).

A disposizione: Fiory, Daffonchio, D'Arcangelo, Turchet. Mister: Fossati.

LIGORNA: Atzori; Garbarino, Damonte, Scannapieco; Tassotti, Bacigalupo (55' st Gulli), Botta (69' Di Masi), Silvestri, Brunozzi (72' Gualtieri); Mancini (55' Donaggio), Cericola.

A disposizione: Caruso, Lipani, Casagrande, Dellepiane, Gerbino. Mister: Roselli.

ESPULSI: 12' Tambussi, 98' Trevisiol

ARBITRO: Pica di Roma