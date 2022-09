Calcio. Prima Categoria ai nastri di partenza con i tre anticipi del girone B: il Savona va a Masone, al "Ruffinengo" c'è Spotornese-Albissole

L'allerta meteo di colore giallo su genovesato e levante savonese non intralcia la partenza del campionato di Prima Categoria, pronto a mandare in scena le prime gare della nuova stagione.

Per il girone A bisognerà attendere domani, mentre nel gruppo B sale l'attesa per l'esordio di Savona, Spotornese e Albissole.

Gli striscioni, ancora circondati da una situazione piuttosto tribolata tra assestamento societario, bandi, campi da gioco e rosa da rinforzare, faranno il loro esordio in quel di Masone (fischio d'inizio alle ore 15.30), cercando di iniziare al meglio anche in campionato dopo le ottime prestazioni offerte in Coppa Liguria.

Mezz'ora prima (alle 15.00) toccherà a Multedo-Città di Cogoleto alzare il sipario sul girone B, mentre in serata (ore 19.30) riflettori accesi al "Ruffinengo" di Legino, dove Spotornese-Albissole, fresche rispettivamente di ripescaggio e vittoria del campionato, andranno a caccia dei primi punti stagionali.

Ampia copertura sulle pagine del nostro quotidiano, con livescore e webcronache in tempo reale.