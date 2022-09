Calcio, Promozione. Ceriale, è un Pablo Oses protagonista: "Mi sento in forma, vogliamo arrivare il più in alto possibile"

Due reti nelle prime tre partite del campionato di Promozione e un grande momento di forma. Questi sono i dati che ci fanno indicare come Pablo Oses, attaccante argentino classe 1999, sia uno dei protagonisti assoluti nel Ceriale di mister Brignoli.

L'attaccante, in rete contro il Soccer Borghetto analizza la situazione a livello personale: "Penso di essere in un grande momento della mia carriera - sottolinea l'argentino - ma so di poter dare molto di più, sono giovane e ho tutta una carriera davanti a me".

"In generale abbiamo fatto una buona partita - dichiara Oses tornando all'1-1 nel derby contro il Soccer Borghetto - un ottimo primo tempo, dove non abbiamo potuto sfruttare le nostre occasioni, poi nel secondo tempo non siamo riusciti a mantenere il vantaggio, ma abbiamo meritato di vincere la partita, peccato".

Ma dove può arrivare questo Ceriale? "Abbiamo iniziato il campionato molto bene, ma questa squadra può dare di più. Speriamo di continuare così e di poter essere il più in alto possibile".