Calcio. L'Argentina Arma trasloca a Santo Stefano: "Grazie per l'ospitalità"

L’Argentina Arma Calcio ringrazia Alex Buffa presidente dell'ASD Real Santo Stefano Calcio per la disponibilità ad ospitare la nostra squadra fino al 31 dicembre 2022.

Nonostante l’Amministrazione di Taggia nella persona del sindaco Mario Conio abbia preso atto dei problemi riscontrati e di aver effettuato le verifiche del caso con il preciso intento di accertare le condizioni dell’impianto sportivo e garantirne il suo utilizzo in piena sicurezza a tutt'oggi purtroppo non si conoscono ancora le TEMPISTICHE.

Siamo quindi costretti a doverci spostare a Santo Stefano al Mare così come molti altri ragazzi e bambini del Comune di Taggia.



Crediamo fortemente nei valori della responsabilità e del senso civico.