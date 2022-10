Calcio, anche la Promozione entra nel vivo: spiccano Soccer Borghetto-Serra Riccò e Carcarese-Ceriale, obiettivo continuità per il Celle Varazze

Sarà un quarto turno di campionato particolarmente interessante in Promozione, specie per le formazioni savonesi, più che mai determinate ad alzare i giri dei rispettivi motori dopo un avvio di stagione tra luci e ombre.

Non è sicuramente il caso di Soccer Borghetto e Bragno - fin qui molto pimpanti e con un bottino di punti in cascina di assoluto valore - che torneranno in campo nel pomeriggio contro Serra Riccò e GolfoDianese. Stuzzicante anche il match del "Corrent" tra Carcarese e Ceriale, entrambe ambiziose di consolidare in fretta la propria classifica, mentre il Celle Varazze, dopo il tennistico 6-2 inflitto alla Baia Alassio, cerca il primo successo anche tra le mura di casa ospitando il fanalino di coda Borzoli.

Stesso obiettivo per il Pietra Ligure - il cui ruolino di marcia recita fin qui due ko e una vittoria - che riceve al "Devincenzi" proprio la Baia. Altro match casalingo per la Praese capolista contro l'Ospedaletti, trasferta a Sampierdarena per un Legino ancora a secco e in cerca di quei primi punti che potrebbero dare slancio alla giovane e rivoluzionata formazione di Tobia.

A completare il programma Ventimiglia-Campese.