Calcio, Cengio. Il giorno più triste, rinviato il match con il Dego per la morte di Aissam Chahmi

"Per noi non eri un semplice compagno di squadra, ma un fratello. Umile, disponibile e dal cuore generoso.

Con gli occhi gonfi di lacrime ed il cuore stretto dal dolore tutti i tuoi compagni, i tifosi e la Dirigenza si uniscono al dolore che stanno provando Tarik, mamma e papà. Sappiamo che continuerai a sostenerci ovunque tu sia, come facevi in campo e fuori sugli spalti. Sarai per sempre nei nostri cuori. Riposa in pace Chahmi."

Questo il messaggio del Cengio rigonfio di dolore per la morte, purtroppo confermata ieri, di Aissam Chamhi.

I tesserati granata non se la sono sentiti di scendere subito in campo, tanto che la partita di oggi pomeriggio contro il Dego di Coppa Liguria è stata rinviata.

Tantissimi i messaggi di affetto anche dalle altre società, profondamente toccate dalla vicenda del giocatore granata.