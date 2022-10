E' un Marco Didu come sempre esigente nei confronti della sua squadra, anche dopo la vittoria per 2-0 in casa del Fossano.

I rossoblu hanno vissuto momenti di gara alterni, ma con il grande merito di espugnare il Pochissimo e confermare il proprio secondo posto in classifica.

Ora la testa va subito a mercoledì quando al Chittolina arriverà il Borgosesia, l'occasione migliore per sfruttare l'ampiezza dell'organico costruito in estate.