Calcio, Letimbro. Ottonello non tesserato, persa a tavolino la gara con il Masone. Sotto la lente anche le due partite di Coppa Liguria

GARE DEL 2/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 2/10/2022

LETIMBRO 1945 - MASONE Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

Atteso che, dal medesimo referto e dalle distinte ivi allegate emerge che il calciatore OTTONELLO Jacopo della Società LETIMBRO1945 risulta aver preso parte alla gara e che risultava colpito dal provvedimento di ammonizione;

Rilevato all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore risulta essere svincolato;

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;

Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 3-1 in favore della società LETIMBRO 1945;

Atteso, altresì che il calciatore OTTONELLO Jacopo, ha preso parte anche alle seguenti gare: CAMPIONATO: 25.9.2022 VELOCE - LETIMBRO COPPA LIGURIA 4.9.2022 LETIMBRO - VECCHIAUDACE 11.9.2022 SPERANZA - LETIMBRO DISPONE

Di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 - 0 alla società MASONE;

Di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore OTTONELLO Jacopo della Società LETIMBRO 1945, al netto della sanzione comminatagli nella gara in questione, con decorrenza per tutte dalla data del suo eventuale tesseramento;

Di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 20 ottobre 2022a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società LETIMBRO1945, Signor OLIVERI Daniele;

Di comminare l'ammenda di Euro 200 alla società LETIMBRO 1945, a titolo di responsabilità oggettiva;

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli approfondimenti di rispettiva competenza, in relazione alla partecipazione del calciatore OTTONELLO Jacopo, alle seguenti gare:

CAMPIONATO: 25.9.2022

VELOCE - LETIMBRO

COPPA LIGURIA 4.9.2022

LETIMBRO - VECCHIAUDACE 11.9.2022 SPERANZA - LETIMBRO

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.