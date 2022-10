Calciomercato, Finale. Al momento tesserato solo Messina, ma arriva un attaccante in prova. Nuzzo: "Ponderiamo ogni scelta per migliorare la squadra"

Che il Finale sia ancora un cantiere aperto è risaputo, ma la società giallorossa sta facendo il possibile per implementare ulteriormente l'organico di mister Flavio Ferraro.

A conferma arrivano le dichiarazioni di Mimmo Nuzzo, entrato nei quadri dirigenziali giallorossi dopo le ultime esperienze con Albissola e Albenga:

"Al momento l'unico arrivo confermato è quello di Messina. Abbiamo avuto un ragazzo in prova dall'Inghilterra, residente a Manchester, ma le tempistiche di tesseramento erano davvero troppo lunghe e l'operazione è sfumata. Un altro ragazzo di Catania, terzino, è stato con noi, ma nel ruolo siamo sufficientemente coperti.

E' in arrivo nelle prossime ore, invece, un attaccante in prova, reparto in cui siamo un po' corti numericamente. Insieme al mister e a Roberto Belvedere c'è la volontà di migliorare l'organico, ponderando ovviamente ogni operazione con le risorse del club".