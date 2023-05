Nuoto sincronizzato. In Coppa del Mondo è sempre più ItalRari: le giovani azzurre conquistano un oro e un argento

Fine settimana da ricordare per la Nazionale italiana di nuoto sincronizzato che in Egitto, nel corso della terza tappa di Coppa del Mondo, ha conquistato una medaglia d'oro e una di argento. Nel successo azzurro c'è tanto della Rari Nantes Savona: Carmen Rocchino, Sofia Mastroianni, Giulia Vernice, Giorgia Macino, Sophie Tabbiani, Beatrice Andina, Flaminia Vernice e Sara Rizea sono infatti tesserate del club biancorosso così come la Ct Patrizia Giallombardo.

Ancora una soddisfazione dal forte accento savonese per la rappresentativa nazionale, che segue quelle ottenute nel marzo scorso nella tappa di Markham (Canada) da Giorgio Minisini nel programma libero maschile e da Linda Cerruti (in coppia con Lucrezia Ruggiero) nel programma libero di coppia.

"Quest'anno è iniziato bene con le affermazioni di Linda Cerruti e Giorgio Minisini - il commento della ct Patrizia Giallombardo - dopo la prima tappa di Coppa del Mondo abbiamo deciso di presentarci con le più giovani per farle fare esperienza, prima nella seconda tappa di Montpellier (dove la squadra libera si è piazzata al terzo posto ndr) e poi in Egitto dove è arrivato l'argento per la squadra tecnica e l'oro per quella libera".

"Sono molto contenta, a livello giovanile stiamo lavorando bene - continua il ct azzurro - il nuovo regolamento a livello internazionale è abbastanza complicato, ma per noi che siamo sempre stati più tecnici che artistici è favorevole. Anche le altre nazioni stanno lavorando molto di più sulla tecnica, quindi sarà sempre più complicato, ma siamo partiti bene e ciò ci fa ben sperare per il futuro".