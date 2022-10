Calcio. Atletico Argentina sottozero. Il rifiuto a giocare contro l'Aurora costa un punto di penalizzazione

E' stato confermato oggi pomeriggio il provvedimento del Giudice Sportivo, pronto non solo a confermare i tre punti all'Aurora, ma al contempo anche un punto di penalizzazione all'Atletica Argentina dopo (si legge nella nota) il "rifiuto a scendere in campo" contro i gialloneri.

Il dispositivo:

ATLETICO ARGENTINA - AURORA CALCIO

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in oggetto;

Preso atto che la società ATLETICO ARGENTINA, dopo aver eseguito l'appello si rifiutava di scendere in campo;

Visto il combinato disposto dell'art. 53 delle NOIF e dell'art 10, comma 4 del CGS, che prevede, per le Società che rinunciano alla disputa di una gara, la sanzione della perdita della stessa per 0-3, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica; Tutto ciò premesso, il G.S. Dispone:

di infliggere alla società ATLETICO ARGENTINA le sanzioni della perdita della stessa per 0-3, della penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) quale prima rinuncia, come da sanzioni previste dal CU 1 LND punto III DISPOSIZIONI GENERALI - 3) AMMENDE PER RINUNCIA.

La classifica: